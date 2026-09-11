Царьград Коллаж Царьграда В России до сих пор остаются мигрантолюбы, которые пытаются воссоздать СССР 2.
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Слышь ты писюн газированный по поводу методички Научный директор российского военно-исторического общества Михаил Мягков сделал обзор по учебникам Истории в странах ближнего зарубежья: «В учебнике по Истории Узбекистана 292 (!) раза упоминается о "русском колониализме". Там нет термина "Великая Отечественная война", есть термин "участие той или иной республики во Второй Мировой войне". Сталин там такой же преступник как Гитлер». А правительство Таджикистана утвердило переименование 3,5 тысяч географических объектов на территории страны - все они получили таджикские названия. До того переименовали по-таджикски и все русские названия улиц