Прокуратура утвердила обвинение против обнажившейся на фоне церкви калужанки

Речь идёт о статье об оскорблении чувств верующих. 26-летней женщине грозит до года лишения свободы. В июле 2021 года обвиняемая разместила в социальных сетях полуобнажённые фото на фоне храма: она стоит спиной к объективу, подняв юбку.
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