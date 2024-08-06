Владельцы торгового центра, построенного в парке 30-летия ВЛКСМ, задолжали за аренду земли почти 1,5 миллиона.
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Владельцы торгового центра, построенного в парке 30-летия ВЛКСМ, задолжали за аренду земли почти 1,5 миллиона.