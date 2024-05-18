США открыли постоянную базу спецназа в польском Кракове

Американские военные открыли постоянную базу спецназа близ аэропорта Краков-Балице. Назвали базу в честь польского солдата Мирослава (Мирона) Луцкого, который погиб во время операции НАТО в Афганистане, — Miron Camp, сообщило 17 мая радио RMF24.
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