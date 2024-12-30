Горькая правда от Шурыгина об СВО: Властям России пора одуматься

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ИгорьОвчаренко

То, что говорят жители России в Кремле не слышат. Они живут своей жизнью и своими желаниями .Разговоры экспертов это выпускание пара из котла. Воюют патриоты, а жируют ворьё и негодяи. Патриоты души свои кладут за страну, а ворьё ездит по курортам и отдыхает по 10 дней на Новогодние праздники. Что то не ладно в Российском Государстве.