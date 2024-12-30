В эфире программы "Соловьёв Лайф" военный эксперт Владислав Шурыгин поделился мнением об СВО. "Властям России пора одуматься", - считает Шурыгин.
Горькая правда от Шурыгина об СВО: Властям России пора одуматься
Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
То, что говорят жители России в Кремле не слышат. Они живут своей жизнью и своими желаниями .Разговоры экспертов это выпускание пара из котла. Воюют патриоты, а жируют ворьё и негодяи. Патриоты души свои кладут за страну, а ворьё ездит по курортам и отдыхает по 10 дней на Новогодние праздники. Что то не ладно в Российском Государстве.
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20 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Полностью согласна с Шурыгиным!
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14 час.
АЖ
Александр Жигилий
С Шурыгиным согласен полностью, но беда в другом! Руководят Россией и СВО( само собой) олигархические кланы, а Власть лишь исполняет их волю! В этом проблема и России, и СВО , и всего будущего...
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3 час.
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