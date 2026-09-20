На Марсе хотят сделать «заправку»: MIT разрабатывает компактный плазменный реактор

Исследователи предлагают систему производства ресурсов прямо на поверхности Марса Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разрабатывают технологию, которая должна превращать углекислый газ из атмосферы Марса в кислород и монооксид углерода.
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