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Царьград

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Новосибирский блогер призвал закрыть бар, где пляшут трансвеститы

Новосибирский блогер призвал закрыть бар, где пляшут трансвеститы

Парень находит скандальные заведения в городе и размещает на них таблички "закрыто".18-летний блогер Влад Пушкин обратился к главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной с просьбой обратить внимание на бар "Элтон" в Новосибирске.

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