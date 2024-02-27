Новосибирский блогер призвал закрыть бар, где пляшут трансвеститы

Парень находит скандальные заведения в городе и размещает на них таблички "закрыто".18-летний блогер Влад Пушкин обратился к главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной с просьбой обратить внимание на бар "Элтон" в Новосибирске.
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