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Цзю: Алжирский боксер Иман Хелиф, не прошедший гендерный тест, не поедет на чемпионат мира

Цзю: Алжирский боксер Иман Хелиф, не прошедший гендерный тест, не поедет на чемпионат мира

В Париже завершились соревнования по боксу среди женщин на летних Олимпийских играх 2024 года. Боксерша из китайского Тайбэя (Тайвань), не прошедшая гендерный тест, Лин Юйтин завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов, победив соперницу из Польши Юлию Шеремету единогласным решением судей.

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