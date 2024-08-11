Цзю: Алжирский боксер Иман Хелиф, не прошедший гендерный тест, не поедет на чемпионат мира

В Париже завершились соревнования по боксу среди женщин на летних Олимпийских играх 2024 года. Боксерша из китайского Тайбэя (Тайвань), не прошедшая гендерный тест, Лин Юйтин завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов, победив соперницу из Польши Юлию Шеремету единогласным решением судей.