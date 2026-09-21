«Серьёзная стратегическая операция»: как НАТО расширяет географию своих военных учений

Стартовали совместные военные учения НАТО и Сил безопасности Косово Valor Shield 2026 с участием представителей вооружённых сил США, Албании и Хорватии.
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