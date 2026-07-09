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ЧМ-2026. Сборная Швейцарии победила команду Алжира со счетом 2:0

ЧМ-2026. Сборная Швейцарии победила команду Алжира со счетом 2:0

ЧМ-2026. Сборная Швейцарии победила команду Алжира со счетом 2:0 СпортпрессаМатч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Алжира завершился уверенной победой европейской команды.

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Александр Денисов
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