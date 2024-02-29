Умер актер Капатов, который озвучивал Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Советский и российский актер Игорь Капатов умер на 71-м году жизни. Он широко известен тем, что озвучивал персонажа Мишутки в «Спокойной ночи, малыши!», сообщил во «ВКонтакте» Башкирский государственный театр кукол.
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