Последствия сбоя в СДЭК: выплатят ли клиентам неустойки Евгения КомароваМеждународный логистический гигант СДЭК, обеспечивающий услуги экспресс-доставки, столкнулся с возможной необходимостью компенсации клиентам за задержки посылок.
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