Вечер скандалов и конфузов: как прошло вручение Оскаров

Церемония возмутила многих зрителей. Роберт Дауни-младший стал мишенью шуток Джиммми Киммеля LEGION-MEDIAНесмотря на свою торжественность, главная заокеанская премия года — вручение Наград Киноакадемии — часто знаменуется скандальными происшествиями.
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