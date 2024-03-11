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Вечер скандалов и конфузов: как прошло вручение Оскаров

Вечер скандалов и конфузов: как прошло вручение Оскаров

Церемония возмутила многих зрителей. Роберт Дауни-младший стал мишенью шуток Джиммми Киммеля LEGION-MEDIAНесмотря на свою торжественность, главная заокеанская премия года — вручение Наград Киноакадемии — часто знаменуется скандальными происшествиями.

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