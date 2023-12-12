Фестиваль классической музыки «Формула гармонии» торжественно закрылся в Москве

Музыкальный фестиваль «Формула гармонии» проходил в подмосковном Протвино с 10 октября по 24 ноября. На церемонии закрытия «Формулы гармонии» 11 декабря за дирижерский пульт встал художественный руководитель фестиваля и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», маэстро Владимир Спиваков, передает корреспондент «Известий».