Живая Кубань
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Живая Кубань

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Мэрия Краснодара создаёт бюджетное учреждение, которое займётся отловом бездомных собак

Мэрия Краснодара создаёт бюджетное учреждение, которое займётся отловом бездомных собак

Мэрия Краснодара создаёт бюджетное учреждение, которое займётся отловом бездомных собакСейчас работы по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных в Краснодаре проводят подрядные организации, у которых заключён контракт с городом.

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