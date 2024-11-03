Мэрия Краснодара создаёт бюджетное учреждение, которое займётся отловом бездомных собак

Мэрия Краснодара создаёт бюджетное учреждение, которое займётся отловом бездомных собакСейчас работы по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных в Краснодаре проводят подрядные организации, у которых заключён контракт с городом.
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