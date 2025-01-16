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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о «Спартаке»: «Нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля – «восьмерка» или «шестерка», возможно, защитники на края»

«То, как «Спартак» заканчивал осеннюю часть сезона, нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля.

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