Хуситы заявили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион

Ракетный удар бойцов базирующегося в Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы) по израильскому аэропорту Бен-Гурион привел к тому, что в нем не смог приземлиться транспортный самолет ВВС США, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.