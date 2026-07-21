Ваня Дмитриенко ответил, копирует ли его Егор Крид

В Сети не утихают споры: кто же у кого копирует рыцарский стиль — Ваня Дмитриенко у Егора Крида или наоборот?В Сети не утихают споры: кто же у кого копирует рыцарский стиль — Ваня Дмитриенко у Егора Крида или наоборот? Ваня ДмитриенкоКогда оба артиста анонсировали большие концерты и опубликовали афиши, пользователи заметили общую рыцарскую тематику.
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