Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Ему сказали спрятать яхту за забором. И он поставил забор с рисунком яхты

Ему сказали спрятать яхту за забором. И он поставил забор с рисунком яхты

Много лет яхта Этьена Констебла стояла у него во дворе и это никого не волновало. Но стоило в городе появиться новому инспектору, как оказалось, что есть ограничения на парковку непассажирских транспортных средств.

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