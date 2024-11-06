Ему сказали спрятать яхту за забором. И он поставил забор с рисунком яхты

Много лет яхта Этьена Констебла стояла у него во дворе и это никого не волновало. Но стоило в городе появиться новому инспектору, как оказалось, что есть ограничения на парковку непассажирских транспортных средств.
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