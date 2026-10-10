Douglas D-558 Skystreak и Skyrocket: путь к двум Махам

Исследовательские самолеты Douglas D-558 Skystreak и Skyrocket, оснащенные как турбореактивными, так и ракетными двигателями (ЖРД), установили ряд рекордов скорости и высоты полета, кульминацией которых стал первый полет со скоростью более 2 Махов.
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