Военное обозрение

3 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Ооооооооо!!! Помню как Т-62 с консервации снимали!!!Голодный фронт: г...
  • Вик Норд
    Анфиса,янычары,это собственно не турки,от слова совсем...,янычарский корпус был создан,и формировался из младенцев,и ...Президент Турции ...
  • Серж Южанин
    .НАТО потребовала ...

Премьер-министр Венгрии: «Оружия для Украины нет, надо задуматься о мире»

Премьер-министр Венгрии: «Оружия для Украины нет, надо задуматься о мире»

Позиция властей Венгрии относительно событий на Украине остается неизменной и заключается в стремлении к скорейшему прекращению огня и началу мирных переговоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх