Расчеты FPV-дронов уничтожили три опорных пункта ВСУ в районе Работино

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил три опорных пункта и две единицы бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино.
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