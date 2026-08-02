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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синхронист Трофимов: «Мне каждый день говорят, что я похож на Матвея Сафонова. Хотел бы пройтись по Парижу в его образе, с распущенными волосами»

Призер чемпионата Европы по синхронному плаванию  Захар Трофимов  высказался о сходстве с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым .

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