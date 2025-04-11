Gazeta.pl, Польша. Поляки об уходе США из Ясенки: так потребовал Путин, и мы остались в дерьме

Игорь Кузнецов Строго говоря всё идёт на основании политики Трампа - переложить на европейцев содержание НАТО, точнее - уменьшить долю США в финансировании этого блока. Для США "российская угроза" это удар по своей территории с использованием ЯО. У них свои задачи обеспечения защиты от гипотетической угрозы. А Европа - она за океаном, пусть сами о себе заботятся.

Владимир Соловьев "и мы остались в дерьме". ОСТАЛИСЬ В ДЕРЬМЕ? СОЗНАЛИСЬ, ЧТО ВЫ В ДЕРЬМЕ И БЫЛИ!