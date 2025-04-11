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Gazeta.pl, Польша. Поляки об уходе США из Ясенки: так потребовал Путин, и мы остались в дерьме

Gazeta.pl, Польша. Поляки об уходе США из Ясенки: так потребовал Путин, и мы остались в дерьме

Присутствие американцев в польской Ясенке было связано с поддержкой Украины. Теперь США выводят свои войска оттуда и передислоцируют их в другие места, сообщает Gazeta.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Строго говоря всё идёт на основании политики Трампа - переложить на европейцев содержание НАТО, точнее - уменьшить долю США в финансировании этого блока. Для США &quot;российская угроза&quot; это удар по своей территории с использованием ЯО. У них свои задачи обеспечения защиты от  гипотетической угрозы. А Европа - она за океаном, пусть сами о себе заботятся.
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1 час.
Владимир Соловьев
&quot;и мы остались в дерьме&quot;. ОСТАЛИСЬ В ДЕРЬМЕ? СОЗНАЛИСЬ, ЧТО ВЫ В ДЕРЬМЕ И БЫЛИ!
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1 час.
В
ВАЛЕНТИНА
Только  три  комментатора реально  оценивают   обстановку в Польше.  Особенно  тот, который   понятно  всем  объяснил, как  Сталин   восстановил  Польшу. Дураку  понятно, что России  Польша  даром не  впилась, как  и бывше-российская  Финляндия.
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14 мин.
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