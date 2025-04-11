Присутствие американцев в польской Ясенке было связано с поддержкой Украины. Теперь США выводят свои войска оттуда и передислоцируют их в другие места, сообщает Gazeta.
Gazeta.pl, Польша. Поляки об уходе США из Ясенки: так потребовал Путин, и мы остались в дерьме
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Строго говоря всё идёт на основании политики Трампа - переложить на европейцев содержание НАТО, точнее - уменьшить долю США в финансировании этого блока. Для США "российская угроза" это удар по своей территории с использованием ЯО. У них свои задачи обеспечения защиты от гипотетической угрозы. А Европа - она за океаном, пусть сами о себе заботятся.
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1 час.
Владимир Соловьев
"и мы остались в дерьме". ОСТАЛИСЬ В ДЕРЬМЕ? СОЗНАЛИСЬ, ЧТО ВЫ В ДЕРЬМЕ И БЫЛИ!
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1 час.
В
ВАЛЕНТИНА
Только три комментатора реально оценивают обстановку в Польше. Особенно тот, который понятно всем объяснил, как Сталин восстановил Польшу. Дураку понятно, что России Польша даром не впилась, как и бывше-российская Финляндия.
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14 мин.
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