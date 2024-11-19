Зеленский, Шефир и криворожская братва

В украинском и российском информационном пространстве уделяется внимание главе офиса Андрею Ермаку и всяким незначительным советникам Зеленского, но при этом из поля зрения полностью выпадает не менее важный персонаж, обладающий беспрецедентным влиянием на киевского диктатора.