Зеленский, Шефир и криворожская братва

В украинском и российском информационном пространстве уделяется внимание главе офиса Андрею Ермаку и всяким незначительным советникам Зеленского, но при этом из поля зрения полностью выпадает не менее важный персонаж, обладающий беспрецедентным влиянием на киевского диктатора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии