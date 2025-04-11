В России уже готовятся к длительным межпланетным полетам и тестируют различные очки виртуальной реальности

В России уже готовятся к перспективным межпланетным полетам, тестируя различные очки виртуальной реальности, которые также планируют использовать на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) с целью оказания психологической поддержки космонавтам.
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