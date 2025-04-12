Google под прицелом: в США корпорацию обвиняют в слежке за школьниками Ирина ВальковаВ американском штате Калифорния разгорается один из самых резонансных судебных скандалов последних лет: транснационального IT-гиганта Google обвинили в незаконной слежке за детьми.