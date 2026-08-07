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Татар-информ

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Коллектив казанского РТПЦ получил благодарности от Раиса РТ и Госсовета

Коллектив казанского РТПЦ получил благодарности от Раиса РТ и Госсовета

В преддверии 25-летнего юбилея вещательной сети Республики Татарстан коллектив филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» удостоен Благодарности Раиса РТ и Благодарности Председателя Государственного Совета РТ, сообщает РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

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