Коллектив казанского РТПЦ получил благодарности от Раиса РТ и Госсовета

В преддверии 25-летнего юбилея вещательной сети Республики Татарстан коллектив филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» удостоен Благодарности Раиса РТ и Благодарности Председателя Государственного Совета РТ, сообщает РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии