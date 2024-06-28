Евросоюз разочарован из-за дебатов Байдена и Трампа

Европейские дипломаты и официальные лица, общаясь на условиях анонимности, поделились с изданием Politico своим разочарованием и беспокойством относительно первых выборных дебатов в США, особенно отметив выступление действующего президента Джо Байдена.
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