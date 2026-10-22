ВС России всё ближе к Запорожью На Запорожском участке фронта продолжаются интенсивные боевые действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новгороды! На пер...
- Атака на Калининг...
- Атака на Калининг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым