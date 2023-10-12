Нефтяная компания из ХМАО задолжала Природнадзору 17 миллионов рублей

Нефтяная компания из Радужного (ХМАО) «Негуснефть» задолжала Природнадзору почти 17 млн рублей. Ведомство подало в суд, чтобы взыскать с добывающего предприятия плату за вред природе и штраф за задержку оплаты.
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