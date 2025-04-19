Девятиклассник ударил учителя в школе в Лахденпохье

Правоохранительные органы проводят проверку, сообщили в официальном паблике района. 17 апреля во время урока физкультуры в Лахденпохской СОШ произошёл конфликт между учителем и учеником, в результате которого девятиклассник ударил педагога.
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