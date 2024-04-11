Врач Прощаев: кроссворды и судоку не помогут в профилактике деменции

Все упражнения, которые обеспечивают когнитивную стимуляцию, положительно влияют на мозг. Однако для профилактики деменции лучше всего подходят упражнения, которые не стимулируют мозговую активность в момент их выполнения, а дают человеку новые знания, то есть увеличивают когнитивный резерв, рассказал "Газете.