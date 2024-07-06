DiabetesCare: применяющие инсулинотерапию люди чаще падают и получают травмы

Ученые из Института Бейкера (Австралия) установили, что у людей с диабетом, применяющих для лечения инсулин, риск госпитализации в связи с травмами головы и шеи, а также ожогами, повышен на 60% по сравнению с населением в целом.
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