MaximOnline вручил награды героям проекта «Топ-50 историй мужчин MAXIM»

На мероприятии собрались представители искусства, бизнеса, кино и цифровой индустрии. фото: Андрей Калмыков21 апреля в центре Москвы прошёл гала-ужин и церемония награждения участников масштабного проекта «Топ-50 историй мужчин MAXIM».
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