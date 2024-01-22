Руководитель компании осужден за нанесение ущерба государству

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям совместно с Государственной налоговой службой объявляет о предъявлении обвинения руководителю строительной компании из Кишинева, который в 2017-2022 годах нанес ущерб государству на сумму более 25 000 000 леев, сообщает Noi.