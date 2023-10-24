Спросите Марата Шакирзяновича, или фонд, который лопнул

Алатырка

Было бы странно, если этот предприимчивый товарищ повел себя по другому - на кол ведь не сажают - почему бы и не тряхануть государство - а потом как чубысь - с награбленым в сраиль... ой нет - ну тогда на кипр - да господи - человеку с деньгами везде рады!