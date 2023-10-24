На днях Басманный суд Москвы санкционировал аресты по делу о мошенничестве по хищению средств Фонда развития территорий.
Спросите Марата Шакирзяновича, или фонд, который лопнул
Комментарии
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Алатырка
Было бы странно, если этот предприимчивый товарищ повел себя по другому - на кол ведь не сажают - почему бы и не тряхануть государство - а потом как чубысь - с награбленым в сраиль... ой нет - ну тогда на кипр - да господи - человеку с деньгами везде рады!
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4 д.
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