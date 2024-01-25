В Новосибирске строят сверхмощный научный комплекс СКИФ

Рендер Сибирского кольцевого источника фотонов Как мы знаем, на территории наукограда «Кольцово» под Новосибирском летом 2021 года приступили к возведению Сибирского кольцевого источника фотонов, также известного как СКИФ, а теперь учеными были озвучены возможности оборудования, которое здесь будет установлено.