Внедрение искусственного интеллекта породит в мире новый вид власти

Внедрение искусственного интеллекта несет определенные риски, порождая в мире новый вид власти. Об этом заявил ТАСС президент компании «Крибрум», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.
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