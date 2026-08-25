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Журнал «Профиль»

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Иран через Пакистан передал США свои условия по Ормузскому проливу

Иран через Пакистан передал США свои условия по Ормузскому проливу

Ключевыми требованиями Тегерана названы возврат США к исполнению подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий и воплощение его положений, включая установленные Ираном правила судоходства в Ормузском проливе.

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