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Царьград

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Герой СВО Шарипов рассказал, как спас группу пропавших бойцов с помощью дрона

Герой СВО Шарипов рассказал, как спас группу пропавших бойцов с помощью дрона

Также ветеран спецоперации поведал о трогательном письме от школьницы Маши из Москвы.Группу военных ВС России, считавшуюся пропавшей на Запорожском направлении, удалось обнаружить и спасти благодаря разведывательному дрону с тепловизором.

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