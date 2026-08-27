Герой СВО Шарипов рассказал, как спас группу пропавших бойцов с помощью дрона

Также ветеран спецоперации поведал о трогательном письме от школьницы Маши из Москвы.Группу военных ВС России, считавшуюся пропавшей на Запорожском направлении, удалось обнаружить и спасти благодаря разведывательному дрону с тепловизором.
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