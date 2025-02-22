Эксперты предупреждают о возможном росте платежей за услуги ЖКУ на 30%

В этом году в стране ожидается значительное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), по предварительным данным, суммы в платёжках могут возрасти на 20–30% по сравнению с 2024 годом, предупреждают эксперты.
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