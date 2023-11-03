Западный обозреватель: За неделю с небольшим ВСУ потеряли не менее 12 танков Leopard и Stridsvagn 122

В западной прессе проанализировал ход боёв на фронтах украинского вооружённого конфликта. В издании Forbes обозреватель Дэвид Экс пишет о том, что украинская армия всего за неделю с небольшим понесла значительные потери в поставленных западными странами танках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии