То авария, то прорыв, то разрыв: жители поселка Мирный в Казани пожаловались на проблемы с водоснабжением

Ни проехать, ни пройти — вот с чем столкнулись жители улицы Мелитопольская в поселке Мирный. Ещё в начале июля здесь начались ремонтные работы, за это время происходили постоянные прорывы, вода текла неделями и работам нет конца.
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