Путешественники Конюхов и Меняйло завершили рекордный полет на воздушном шаре

РИАМО - 26 мар. Воздушный шар российских путешественников Федора Конюхова и Ивана Меняйло пролетел рекордные 2 540 км, после трансконтинентального перелета они приземлились на аэродроме Хатанга в Красноярском крае, сообщается на сайте Конюхова.