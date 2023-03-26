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Путешественники Конюхов и Меняйло завершили рекордный полет на воздушном шаре

Путешественники Конюхов и Меняйло завершили рекордный полет на воздушном шаре

РИАМО - 26 мар. Воздушный шар российских путешественников Федора Конюхова и Ивана Меняйло пролетел рекордные 2 540 км, после трансконтинентального перелета они приземлились на аэродроме Хатанга в Красноярском крае, сообщается на сайте Конюхова.

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