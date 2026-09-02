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2 сентября 1926 года в Москве родился Евгений Павлович Леонов — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, народный артист СССР

2 сентября 1926 года в Москве родился Евгений Павлович Леонов — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, народный артист СССР

Ровно 100 лет назад родился замечательный артист театра и кино Евгений Леонов. «Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо», «Кин-дза-дза» — эти и многие другие картины с его участием любят и смотрят уже несколько поколений.

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