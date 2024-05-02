С 1 мая Таиланд ввел новые правила для российских туристов

Новый временный режим безвизового въезда в Таиланд для российских граждан начал действовать с 1 мая. Согласно приказу МВД Таиланда, обладатели российского паспорта смогут пребывать в стране без визы в течение 60 дней, сообщает PRIMPRESS.
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