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С 1 мая Таиланд ввел новые правила для российских туристов

С 1 мая Таиланд ввел новые правила для российских туристов

Новый временный режим безвизового въезда в Таиланд для российских граждан начал действовать с 1 мая. Согласно приказу МВД Таиланда, обладатели российского паспорта смогут пребывать в стране без визы в течение 60 дней, сообщает PRIMPRESS.

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