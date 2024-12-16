Кирилл — топовый и стабильный снайпер.Тот факт, что Александр Овечкин и в 39 лет находится в сумасшедшей форме и готов штамповать голы, как будто вернулся на десять лет назад, не может не радовать российских болельщиков.
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