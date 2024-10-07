"Остается в реанимации": стали известны новости о здоровье русского "Шерлока Холмса"

Актер Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации в НИИ Склифосовского Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист, исполнитель роли Шерлока Холмса в советском кинофильме Василий Ливанов по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского.