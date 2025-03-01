Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве деда и бабушки

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова дала признательные показания в убийстве родственников.Следком России сообщает, что от фигурантки дела получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления.
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